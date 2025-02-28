サンリオは27日、ライフステージに合わせた働き⽅を選択できる環境を整えるため、働き⽅に関わる制度の改定を発表しました。発表されたのは、不妊治療や卵⼦凍結、更年期症状などの事由で利⽤ができる『SRHR休暇』の導入と、『育児短時間勤務制度』の対象拡大です。発表によると『SRHR休暇』は、「Sexual and Reproductive Health and Rights」の略で、「性と⽣殖に関する健康と権利」と訳され、す