２８日、ショイグ安全保障会議書記（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京2月28日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は28日午後、ロシアのショイグ安全保障会議書記と北京の人民大会堂で会見した。２８日、ショイグ安全保障会議書記と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／丁海濤）