（高雄中央社）オイシックス新潟アルビレックスBCは27日、台湾プロ野球の台鋼ホークスとの交流試合を台鋼の本拠地、澄清湖野球場（南部・高雄市）で行い、8−1で快勝した。オイシックスは初回に1点を先制すると、五回と七回にもそれぞれ3点を追加してリードを広げた。対する台鋼の得点は初回に奪った1点のみだった。交流戦のため凱旋帰国したオイシックスの陽岱鋼が「1番・右翼」で先発出場。3打数2安打2得点だった。台鋼の打者で