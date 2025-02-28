顧客情報リストを不正に持ち出した疑いで「プルデンシャル生命保険」の元社員らが逮捕されました。不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたのは「プルデンシャル生命保険」の元社員・太田祥平容疑者（33）と保険代理業「R＆C」の支店長・藤原悟容疑者（57）です。太田容疑者は「プルデンシャル生命保険」を退職して「R＆C」に転職した際、顧客情報が記載されたリストを印刷して持ち出していて、藤原容疑者から若手社員の営業成績が伸