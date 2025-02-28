日本時間２２時３０分に米個人所得・支出（1月）、PCEデフレータ（1月）、卸売在庫（速報値）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（1月）22:30 予想0.3%前回0.4%（個人所得・前月比) 予想0.3%前回0.7%（個人支出・前月比) PCEデフレータ（1月）22:30 予想0.3%前回0.3%（PCEデフレータ・前月比) 予想2.5%前回2.6%（PCEデフレータ・前