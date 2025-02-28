巨人の新球場ジャイアンツタウンスタジアムが１日に開業する。記念試合として午後１時から２軍ヤクルト戦が行われる。試合前には１２時半から開業記念セレモニーを実施。記念すべき日に堀内恒夫氏、原辰徳氏、高橋由伸氏、槙原寛己氏、村田真一氏、斎藤雅樹氏、阿部慎之助監督、桑田真澄２軍監督、駒田徳広３軍監督らレジェンドが勢ぞろいする。主なイベントは下記の通り。▽テープカット＆バルーンリリース▽国歌演奏（多摩