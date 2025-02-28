今年の夏に放送が開始される、シリーズ累計発行部数が2900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』の新アニメ。その新情報が一挙公開され、キービジュアルや新キャスト、セリフの入った新たなPVも公開された。＞＞＞鬼の手を解き放ったぬ〜べ〜も！場面カットなどを見る（画像11点）1993年から1999年にわたって＜週刊少年ジャンプ＞にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』は、「鬼の手」を持つ霊能小学校教師の