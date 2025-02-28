MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月24日（月・振休）の放送では、メンバーたちが近況報告をしました。新しい学校のリーダーズ（左からMIZYU、KANON、RIN、SUZUKA）SUZUKA：本日2月24日（月）は、神奈川・K アリーナ横浜で開催