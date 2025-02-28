ＪＲ横浜線（資料写真）２８日午後２時４０分ごろ、相模原市中央区のＪＲ横浜線淵野辺駅で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、同線は東神奈川−八王子間の上下線で一時運転を見合わせ、上下線計１６本が区間運休、上下線計６本が最大約１時間４０分遅れ、約１万１千人に影響した。