1999年12月23日に開催された<The Millennium Eve A Christmas Present for the people who love live a lot>から四半世紀。2025年2月22日(土)に日本を代表する2大ロックバンド、LUNA SEA×GLAYが再び超満員の東京ドームにて対バンイベント<The Millennium Eve 2025>を実現した。【写真】LUNA SEAとGLAYが25年ぶり対バン(全17枚)伝説の夜を目撃するべく集結した両者のファン=SLAVEとBuddyが入り乱れる空間にまず登場したの