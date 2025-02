アメリカ人とイギリス人を対象に実施したアンケートで、全体の70%程度の人が「AIと話すときは礼儀正しく接している」と答えたことがわかりました。感情のない機械になぜ人間相手と同じように親切にするのか、その理由も明らかになっています。Are you polite to ChatGPT? Here’s where you rank among AI chatbot users | TechRadarhttps://www.techradar.com/computing/artificial-intelligence/are-you-polite-to-chatgpt-here