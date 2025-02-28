¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ç½ªÈ×¤Ë2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢¤Ê¤ó¤È¤«2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿YouTube¡ØThe Overlap¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥Þ¥óU¼ç¾­¤Î¥í¥¤¡¦¥­¡¼¥ó»á¤Ï¡¢¸ÅÁã¤Î¸½¾õ¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥¤¥È»á¤ÈµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢¸½¼ç¾­¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×