¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡ÊÌðºî·ó¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬£²£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤­¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¶È³¦¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡¢Ìðºî¤¬Àè½µµÞ¤­¤ç·çÀÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤ë¥Î¥ê¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÌðºî¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡Öº£¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤¬¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡¢µÞ¤ËµÙ¤à¤È¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÏÊ¬¤«