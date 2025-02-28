ルクセンブルク出身で英国公認会計士のルパート・フーゲワーフ（中国名は胡潤）氏が中国で設立した民間シンクタンク、胡潤研究院が27日に発表した「胡潤財産報告2024」によると、中国本土の富裕層（純資産が600万元以上、約1億2300万円）世帯は414万2000戸に達し、うち投資可能な資産600万元以上を持つ世帯は150万戸とのことです。北京は富裕層世帯が最も多い都市です。報告によると、中国本土の純資産1000万元以上（約2億1000万円