明日3月1日（土）午前11時55分より日本テレビで放送（関東ローカル）の「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」。兼近大樹（EXIT）＆満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、郄嶋政宏と行く栃木県栃木市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！本日のゲストは華麗なる芸能一家・高島家の長男・郄嶋政宏。郄嶋が待っていたのは「永野川緑地公園」。