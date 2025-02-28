四国電力／宮本喜弘 社長 四国電力の宮本喜弘社長は、政府による補助金の縮小で家庭向けの電気料金が3月の使用分から上がることを受けて「負担軽減策を検討したい」と述べました。 （四国電力／宮本喜弘 社長）「お客様の負担軽減につながる施策としてどのようなものがあるか、どういうことができるかについて引き続き検討していきたい」 政府は、家庭向けの電気料金の負担軽減のため、現在、1kWhあたり2.5円を補助して