2020Ç¯Âå¤ÎºÇ½ÅÍ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥ì¥ª¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥º¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¼çºË¤¹¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥·¥§¥Õ¡ÊSurprise Chef¡Ë¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEducation & Recreation¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ü¥ó¥´¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼ÜÈ¬ÁÕ¼Ô¡¢Â¼²¬¼Â¤Î¡ÖThe Positive and The Negative¡Ê±¢¤ÈÍÛ¡Ë¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë5¿ÍÁÈ