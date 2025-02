ロックバンド・サザンオールスターズの10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースが迫るなか、まだ明らかになっていなかった情報のひとつ、CDの先着予約購入特典の内容が解禁となった。【画像】ファンは見逃せない!アーティスト写真も掲載される特典カード3月19日に発売される『THANK YOU SO MUCH』だが、CDの予約購入者には先着で「“サザンからの感謝状”ポスターカード」プレゼントされることがわ