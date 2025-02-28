割引対象のCFexpress Type Bカード「SanDisk Extreme PRO SDCFE-512G-GH4NN（512GB）」 ウエスタンデジタル合同会社は、Amazonで開催中の「スマイルSALE 新生活」に参加している。 WDやSanDiskブランドの各種メモリーカード、ポータブルSSDなどが対象。 SanDiskのCFexpress Type Bカードは通常3万5,152円のところ、20%OFFの2万8,121円の割引価格となっている。 セール名 ス