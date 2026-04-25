×NG：肩よりヒジを上げて投げよう よくピッチャーへのアドバイスとして「ヒジが下がっているぞ」という言葉を聞く。 印象的な言葉なので、「投げるときは、ヒジは常に肩よりも上に」と過剰に意識してしまいがちだが、投げ出しではヒジは下にあって構わない。 これは野手のスローイングでも同じだ。 野手が送球で多用するスナップスローでは、肩肘の力を抜いて、むしろヒジが下がった状態から、腕を振り出す