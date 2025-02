Instagramのショートムービー共有機能「リール」で、たとえコンテンツ設定で「不適切なコンテンツ」の表示数を減らすようにしていても、殺人や死体、ポルノを含む過激な動画が流れるという問題が発生しました。Metaは、不具合によるものだったことを認め、修正した上で謝罪しています。Meta apologizes after Instagram users see graphic and violent contenthttps://www.cnbc.com/2025/02/27/meta-apologizes-after-instagram-us