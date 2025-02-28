SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¤ÈTEAM NACS¤Î¸Í¼¡½Å¹¬¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤ÇÁ÷¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼!!¡Ù¤¬¡¢4·î10Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¹âÃÏÍ¥¸ã¤È¸Í¼¡½Å¹¬¡¢½é¥¿¥Ã¥°¡ª¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼!!¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PVÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¹âÃÏ¤¬¸åÇÚ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤È¤â¤ËËÌ³¤Æ»¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡È¥ê¥¢¥ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥ÈÎ¹ÈÖÁÈ¡É¡£Âè1ÏÃ¤Ï4·î10Æü0»þ¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Âè2ÏÃ¤Ï