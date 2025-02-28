■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4598) デルタフライ 東証グロース (4584) キッズバイオ 東証グロース (9070) トナミＨＤ 東証プライム (2459) アウン 東証スタンダード (2749) ＪＰＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7867) タカラトミー 東証プライム (4892) サイフューズ