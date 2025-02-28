ステーションワゴンでも美しい…レクサスの高級セダン「ES」。sugardesign_1というデザイナーがステーションワゴンタイプのESを想像し、レンダリング（イメージCG）を公開しています。レクサスのステーションワゴンSUV!?（Photo Thanks：Sugar・Chow）ESは、トヨタが展開する高級車ブランド「レクサス」の中型高級セダン。【画像】超カッコイイ！ レクサスの「ステーションワゴン“SUV”!?」を画像で見る（37枚）初代モデル