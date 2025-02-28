ビットコインが8万ドル台割り込む、昨年11月以来の低水準 ビットコイン（ドル）(NY時間22:44) １ビットコイン＝79643.06（-4642.12-5.51%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間22:44) １ビットコイン＝11902655（-693718-5.49%） ※円はドル円相場からの計算値