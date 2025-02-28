自民党派閥の裏金事件をめぐり、野党6会派の国会対策委員長が28日午前、国会内で会談した。政治資金パーティー券収入の還流が再開した経緯を解明するため、衆院予算委員会で下村博文・元文部科学相ら安倍派元幹部4人の参考人招致を求めることで一致。与党側が応じない場合、2025年度当初予算案の採決に応じない方針を確認した。会談に臨む野党の国対委員長ら。中央は立憲民主党の笠浩史国対委員長=2025年2月28日午前9時57分、国