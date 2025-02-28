新メンバー募集オーディション「timelesz project」（通称：タイプロ）を経て8人編成となったtimeleszが、新体制第1弾楽曲「Rock this Party」を2月28日にデジタルリリースした。 【画像】timelesz（タイムレス）『THE TIME,』『めざましテレビ』『ZIP！』オフショット／「Rock this Party」ジャケット写真 timeleszの8人はリリース当日となる2月28日に朝の情報番組に出演。それぞれの公式SNSにてオフシ