「素材まるごとグラノラ 脂質 70％オフ 華やぐフルーティショコラ」日本ケロッグは、昨年発売し好評だった「素材まるごとグラノラ」の脂質オフ率最大である「素材まるごとグラノラ 脂質 70％オフ」シリーズから、新フレーバー「素材まるごとグラノラ 脂質 70％オフ 華やぐフルーティショコラ」を3月24日に発売する。今回もホテルニューオータニ総料理長監修の自信作の製品とのこと。同製品は、カカオの香り高いチョコレート風味の