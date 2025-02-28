ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¡¢¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÊó¹ð½ñÁí³ç°Æ¤¬27Æü¡¢¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü³«¤«¤ì¤¿Èó¸ø³«¶¨µÄ²ñ¤Ç³Æ²ñÇÉ¤¬Âç¶Ú¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¡¦Ê¸½ñÌäÂêÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ËÎ×¤àºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡ã2024Ç¯9·î6Æü ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¦Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¡äÂçÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢¢§ºØÆ£ÃÎ»ö¤é¤¬ÄÌÊó¼Ô¡Ê¹ðÈ¯¼Ô¡Ë¤òÆÃÄê¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸î