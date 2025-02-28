¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/28¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥Ö¡Ë¤ÎREI¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡ÖLUNA¡×¤Î¿·¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥ì¥¤¡¢Èþ¤¯¤Ó¤ìÈäÏª¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¢¡¥ì¥¤¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤Â¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿IVE¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÃæÆÇÀ­¤Î¤¢¤ë¥é¥Ã¥×¤ä²Î¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ä´¶À­¤ò³è¤«¤·¡¢¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤ë¥ì¥¤¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î