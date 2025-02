アメリカの制裁が加えられていて最先端の半導体製造が困難になっている中国が、2025年末までに全半導体シェアの28%を握ると予想されています。中国がどのようにシェアを拡大しているのか、どのような半導体が中国から輸出されるのかについて、テクノロジー系メディアのTom's Hardwareが解説しました。China's mature chips to make up 28% of world production, creating oversupply - Western companies express concern for the