連載『藤澤五月のスキップライフ』14投目：ソチ五輪への道を絶たれた代表決定戦ロコ・ソラーレ藤澤五月の半生、"思考"に迫る連載『スキップライフ』が再スタート。今回は、2013年のソチ五輪世界最終予選日本代表決定戦での激闘を振り返る――。2013年の日本代表決定戦に挑んだ４チームのスキップ。左から北海道銀行フォルティウスの小笠原歩、中部電力の藤澤五月、札幌国際大学の吉村紗也香、LS北見の本橋麻里photo by Takeda So