「企業精神」に冷水から一転中国の習近平国家主席は2月17日、首都北京で2018年11月以来6年ぶりとなる同国の民間企業経営者向けのシンポジウムを主催した。出席者リストには、ネット通販最大手アリババ集団創業者の馬雲（ジャック・マー）氏、通信機器最大手の華為技術（ファーウェイ）の任正非CEO（最高経営責任者）、総合家電メーカーの小米科技（Xiaomi）の創業者・雷軍氏、電気自動車（EV）最大手の比亜迪（BYD）の王伝福会長ら
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