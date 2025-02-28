¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¹äÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤à¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡£(C)Getty Images¼çÍ×µå³¦¤Ç¤ÎÅê¼ê¤ÎµåÂ®¸þ¾å¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹âÂ®²½¡É¤¬¸²Ãø¤À¡£ºòµ¨¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡×¤È¤µ¤ì¤ëMLBÁ´ÂÎ¤Çµ­Ï¿¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¡¢94.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.7¥­¥í¡Ë¤òµ­Ï¿¡£¤³¤ì¤ÏMLB¸ø¼°¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ú¡¼¥¸¡ØBaseball Savant¡Ù¤¬·×Â¬¤ò»Ï¤á¤¿2008Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ®¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî16Ç¯¤Ç2.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó3.9¥­¥í¡Ë¤â¾å¾º¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¤³¦Ø³Á³¤Î170¥­¥í¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó