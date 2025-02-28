JRÂçÊ¬±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡£Ç­»¨²ßÀìÌçÅ¹¡Ö78¡Ê¤Ê¤Ê¤Ï¤Á¡ËÇ­¤ÎÉô¡×¤Ï¡¢Ãë´Ö¤¬Ç­»¨²ß²°¡¢Ìë¤Ï¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤ÎÅ¹¤À¡£Ãë´Ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ÎÅÄÊÕÊþÇ·¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Î»ô¤¤Ç­¤Ç¡¢Çò¹õ¤Î¤Þ¤À¤éÌÏÍÍ¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ö¤¢¤º¤­¡×¡Ê°¦¾Î¡¢¥á¥¹¡¢¿äÄê8ºÐ¡Ë¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖÇ­¤ò½õ¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×¤ÈÏÃ¤¹ÅÄÊÕ¤µ¤ó¡£¤¢¤º¤­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ô¤¤¼ç¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¡¢¤´Ëþ±Ù¤ÎÇ­¤Á¤ã¤ó¡ö¡ö¡ö¡öÅÄÊÕ¤µ¤óËÍ