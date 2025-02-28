落語家の桂梅枝容疑者（65）が酒気帯び運転の容疑で、北海道警に逮捕され、所属する吉本興業が27日、襲名披露公演を全公演中止を発表した。 【写真】逮捕の桂梅枝襲名披露興行残り公演中止にＷ襲名していた桂慶枝はトホホ伝わる無念 梅枝は昨年9月27日の大阪・なんばグランド花月を皮切りに「枝光改メ四代目桂梅枝/三風改メ五代目桂慶枝W襲名披露公演」全国ツアーが開催されていた。だが今後の3月1日