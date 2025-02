イスラエルのデジタルインテリジェンス企業であるCellebriteが2025年2月25日に、セルビア当局による同社の技術の使用を停止したと発表しました。Cellebrite Statement About Amnesty International Report - Cellebritehttps://cellebrite.com/en/cellebrite-statement-about-amnesty-international-report/Serbia: Cellebrite halts product use in Serbia following Amnesty surveillance report - Amnesty International Securi