穂波東中2年の松田杏さん（14）と嘉穂高付属中3年の野口太河志（たかし）さん（15）＝いずれも福岡県飯塚市＝が、昨年12月に東京で開かれた第30回「全国ジュニア・ラグビーフットボール大会」に県代表チームの一員として出場し、松田さんの女子チームが優勝、野口さんの男子チームは3位に輝いた。松田さんは「今年も県代表に選ばれ二連覇したい」、今春、高校生になる野口さんは「U−17（17歳以下）の日本代表に入りたい」と新た