NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝70.35（+1.73+2.52%） ニューヨーク原油の２０２５年４月限は反発。米石油大手シェブロンが米国にベネズエラ産原油を輸入することを認可されており、日量２４万バレル規模を輸入しているものの、トランプ米大統領がこの許可を取り消すと発表したことが相場を押し上げた。バイデン前米大統領がベネズエラ産原油の輸入再開を許可していたが、その決定を無効化する。石
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