「有力馬次走報」（２７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆サウジアラビアのレッドシーターフＨＣを制したビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口）は天皇賞・春（５月４日・京都、芝３２００メートル）に向かう予定。◆チャレンジＣを制したラヴェル（牝５歳、栗東・矢作）は北村友との新コンビで金鯱賞（３月１６日・中京