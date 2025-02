アーティストでモデルの藤井夏恋(28)が27日までにインスタグラムを更新。夫で4人組ロックバンド「I Don't Like Mondays.」ボーカルのYUの誕生日を祝福した。藤井は「Happy birthday to my love!」とつづり、26日に誕生日を迎えたYUを祝福。エレベーター内でのオシャレなモノクロのツーショットなどを投稿した。この投稿にフォロワーからは「美しい」「憧れの夫婦すぎる」「すてきな写真すぎて見惚れる」などのコメントが寄せら