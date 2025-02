【hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルホロカスリーブvol.4~vol.8】 2月28日 発売 価格:各990円 カバーは、TCG「hololive OFFICIAL CARD GAME」より、「オフィシャルホロカスリーブvol.4~vol.8」を2月28日に発売する。価格は各990円 本商品は、「hololive OFFICIAL CARD GAME」の公式スリーブ。今回は、「v