１９４８年：独立運動家の金九（キム・グ）、国連が議決した韓国単独総選挙への反対を宣言１９６９年：大韓航空が民営化１９８７年：江原道・華川ダム上流に平和のダム着工２０００年：世界銀行が韓国に対する企業・金融部分構造調整借款終結を発表２００４年：北京で開かれていた北朝鮮核問題を巡る６カ国協議の第２回、作業部会設置など７項目の議長声明を採択し閉幕２００５年：総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が５年ぶりに終値１０