【Pokemon Presents 2025.2.27】 2月27日23時～ 配信開始 2月27日の配信イベント「Pokemon Presents」にて、Nintendo Switch/Android/iOS用「Pokemon Champions」が発表された。サービス開始時期は未定。 本作は「ポケットモンスター」シリーズの“ポケモンバトル”にフォーカスした新タイトル。ゲームフリークが企画制作、ポケモン