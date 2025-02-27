netflixが株式会社ポケモンと共同で制作するポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション、Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソード（4話）を2025年9月より世界独占配信することを決定！ポケモンたちがお客さまとして訪れる南の島“ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュとして働くハル（声：のん）がポケモンたちと触れ合いながら成長していく物語。この度、新エピソードの配信決定に加え、