１６日、ＹＯＡＳＯＢＩの中国内地初のコンサートで歌うボーカルのｉｋｕｒａさん。（上海＝新華社配信／趙秦）【新華社上海2月27日】中国上海市のメルセデス・ベンツアリーナで15、16両日、日本の人気音楽ユニットYOASOBIが中国内地初のコンサートを開催した。チケットは入手が困難で、2日間の公演は大盛況のうちに終了した。2019年結成のYOASOBIは「小説を音楽にする」というコンセプトで活動し、中国でも大勢の若いファン