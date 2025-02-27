みずほ銀行は、先週発表した貸金庫の窃取事案について、盗んだのは広尾支店に勤めていた当時30代の女性行員だったことを新たに明らかにしました。2016年1月ごろから19年6月にかけて、不正に入手した予備の鍵であわせて6600万円を窃取し、衣服や旅行などに利用していました。問題の元行員は不正融資でみずほ銀行からおよそ5200万円をだまし取って逮捕されましたが、同時期に顧客からの連絡で貸金庫からの窃取も発覚しました。