ウェッジは、JR東海の観光キャンペーン「いざいざ奈良」が今年3周年を迎えるにあたり、「いざいざ奈良 御朱印帳」3,080円(税込)を、Amazon、全国の書店、JR東海MARKETなどで2月25日(火)に発売。これを記念し、抽選で20名に「いざいざ奈良 御朱印帳」をプレゼントするキャンペーンも実施している。なお、JR東海MARKETは、駅やホテルの人気商品やオリジナル鉄道グッズ等を取り揃えた多彩なオンラインショップが集う新ショッピングサ