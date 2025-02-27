福岡県警城南署は27日、福岡市城南区の住民宅固定電話に同日午後2時半ごろ、通信事業者を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの携帯電話番号が犯罪に使われていた。今後、警視庁から連絡がある」「1時間後に電話が使えなくなる」などと言われ、個人情報を聞き出される内容だったという。