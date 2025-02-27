実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第4四半期）22:30 結果2.3% 予想2.3%前回2.3%（実質GDP・前期比年率) 結果4.2% 予想4.2%前回4.2%（個人消費・前期比年率) 結果2.4% 予想2.2%前回2.2%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果2.7% 予想2.5%前回2.5%（PCEコアデフレータ・前期比年率)